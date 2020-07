Cadavere sui binari, treni in tilt sulla linea Ventimiglia-Nizza

Ventimiglia. Linea ferroviaria interrotta tra Ventimiglia e la Francia (e viceversa) per un cadavere rinvenuto sui binari tra le stazioni di Mentone e Montecarlo. I treni, in arrivo e partenza da Ventimglia per la Francia, sono stati soppressi a partire dalle 8,17.

Al momento non si conosce né l’identità della vittima né la dinamica dell’accaduto, anche se secondo una prima ricostruzione la persona sarebbe morta investita da un convoglio. Impossibile prevedere l’orario di riapertura della linea.

Disagi per i lavoratori frontalieri, che sono rimasti bloccati mentre tentavano di recarsi al lavoro in Francia.