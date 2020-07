Bordighera, “Un caffè con la giunta”: ogni mercoledì un confronto informale con gli amministratori

Bordighera. «Inizia una nuova consuetudine: un caffè informale con la Giunta, ogni mercoledì mattina, per confrontarsi su lavori, idee, progetti. Domani alle 7.45 presso il Bar Grifone. Al lavoro, per Bordighera!».

Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito che invita i cittadini che lo vorranno a recarsi domani, mercoledì 22 luglio, al Bar Grifone, in via Vittorio Emanuele II, 493, per il primo confronto tra amministratori e bordigotti davanti a una tazza di caffè.