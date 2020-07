Bordighera, Torna il Bordighera Summer Fun

Bordighera – Venerdì 24 luglio parte Bordighera Summer Fun, il programma che animerà fino al 13 settembre, dal martedì alla domenica nell’arco dell’intera giornata, la rotonda, il lungomare Argentina e la spiaggia libera d’Arziglia.

Diverse le attività, scelte per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età: per i più grandi ci saranno tra l’altro pilates, risveglio muscolare, tone up, lady fitness, kick boxing e balli caraibici, mentre i più piccoli potranno scatenarsi con la baby dance e divertirsi nelle vesti di ninja kids.

«Bordighera Summer Fun torna dopo il grande successo dello scorso anno – dichiara Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera – E’ un bel segnale, che ci parla di un’estate da vivere pienamente nonostante la difficile fase che abbiamo attraversato. Saranno naturalmente messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie: un motivo in più per scegliere subito le attività cui partecipare».

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito, con obbligo di autocertificazione della temperatura e del mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri durante le attività. I partecipanti dovranno avere con sé una mascherina per la fase di iscrizione ed il proprio tappetino personale per gli incontri fitness.

Bordighera Summer Fun è una iniziativa del Comune di Bordighera, in collaborazione con l’A.S.D, LDM, l’A.S.D. LifeRevolution, l’A.S.D. Happiness, Festiamo e il Fight Team Ponente.