Bordighera, sabato 4 luglio riapre il cinema Zeni: tutti i film in programma a luglio

Bordighera. Dopo quasi quattro mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, riapre domani, sabato 4 luglio, il multisala Zeni di piazza Mazzini a Bordighera. Il cinema Olimpia resta invece momentaneamente chiuso per lavori.

Di seguito il programma completo del mese di luglio, con i film proiettati nelle sale 1 e 2.

Multisala Zeni – Sala 1:

4-5 luglio: “Il richiamo della foresta“;

6-7-8 luglio: “Odio l’estate“;

9-10 luglio: “Dolittle“;

11-12 luglio: “L’uomo invisibile“;

13-14 luglio: “Trolls world tour“;

15-16 luglio: “Bad boys for life“;

17-18-19 luglio: “L’inganno perfetto“;

20-21 luglio: “Gli anni più belli“;

dal 22 al 26 luglio: “Onward oltre la fantasia“;

27-28 luglio: “La prima vacanza non si scorda mai“;

29-30 luglio: “18 regali“.

Multisala Zeni – Sala 2:

4-5 luglio: “Pinocchio“;

6-7 luglio: “Asterix e il segreto della pozione magica“;

8-9 luglio: “Sorry we missed you“;

10-11-12 luglio: “Ritratto della giovane in fiamme“;

13-14 luglio: “Piccole donne“;

15-16 luglio: “L’ufficiale e la spia“;

17-18-19 luglio: “I miserabili“;

20-21 luglio: “Il diritto di opporsi“;

22-23 luglio: “Favolacce“;

24-25-26 luglio: “Alice e il sindaco“;

27-28 luglio: “La dea fortuna“;

29-30 luglio: “Richard Jewell“.