Bordighera. Tre ragazzine si sono arrampicate sul perimetro esterno del Palazzo del Parco per poi entrare all’interno dell’edificio comunale, in quel momento chiuso, ma sono state viste da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. E’ successo nel pomeriggio, in pieno centro, a Bordighera.

Quando carabinieri e polizia locale sono giunti sul posto, hanno trovato tre giovanissime, poco più che bambine, e le hanno fatte uscire dalla struttura, per evitare che anche per allontanarsi si arrampicassero sul muro, rischiando di cadere.

Non è la prima volta che il PalaParco, sede del teatro e della cosiddetta “Sala Rossa” utilizzata per il consiglio comunale, viene preso di mira dai vandali. Negli anni scorsi, specialmente in estate, gruppi di ragazzini avevano danneggiato l’interno dell’edificio causando danni per svariate migliaia di euro.

Al momento non si conosce il motivo per cui le tre ragazzine, che non hanno neanche 15 anni, si siano introdotte nella struttura. Sul caso indaga la polizia locale: non è escluso che vengano emanate sanzioni dirette ai genitori delle adolescenti.