Bordighera – Stamani, 29 luglio, è stata eseguita una pulizia approfondita della zona della Pineta di Bordighera, del Garden, Via Cagliari, Via Genova e Via Stella Maris resa possibile grazie al lavoro effettuato dagli operatori della Docks Lanterna S.P.A. (ditta che si occupa di garantire l’igiene urbana in città).

L’assessore all’Ambiente Marzia Baldassarre ringrazia la ditta della Docks Lanterna S.P.A e gli operatori per l’ottimo lavoro svolto.