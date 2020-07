Bordighera. Una palma si è spezzata ed è crollata sull’autolavaggio della stazione di servizio Esso, al civico 278 di via Vittorio Emanuele a Bordighera. E’ successo intorno alle 4,30. Nel crollo non si sono registrati feriti, ma i danni sono ingenti: la pianta è caduta su tre auto e ha semi-distrutto l’autolavaggio.

Al momento non si conoscono le cause del crollo improvviso dell’albero.

