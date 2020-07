Bordighera, multe salate ai “furbetti” della spazzatura. Le sanzioni minime salgono a 300 euro

Bordighera. Con nove voti favorevoli e sei astenuti è stato approvato dal consiglio comunale l’aumento delle sanzioni per chi non conferisce correttamente i rifiuti a Bordighera. «Per chi non rispetta le regole – ha spiegato il comandante della polizia locale Attilio Satta – Le sanzioni minime saranno di 300 euro». Prima i “furbetti” della spazzatura pagavano multe da 100 euro.

«In tre anni abbiamo sempre tenuto una quota molto bassa e le sanzioni sono state sempre tante, abbiamo fatto oltre 200 contestazioni all’anno – ha spiegato Satta – Con questa recrudescenza, pensiamo di disincentivare i comportamenti scorretti».

A dimostrare contrarietà all’aumento delle sanzioni è stato il consigliere Giovanni Ramoino (gruppo misto): «Mi astengo – ha detto – Perché magari viene multato un anziano che per errore sbaglia il sacchetto. Magari non lo fa con cattiveria e deve pagare cifre astronomiche». Dello stesso parere il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Conosco persone corrette che sono state multate perché hanno commesso un errore. Penso che 100 euro sia più che sufficiente come importo da pagare».

Le multe andranno da un minimo di 300 euro a un massimo di 500 euro.