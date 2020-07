Bordighera. L’area giochi nei pressi dell’Hotel Parigi, sul lungomare Argentina a Bordighera, è pronta ad accogliere i più piccoli dopo i lavori di riqualificazione e rinnovamento delle scorse settimane.

Una torretta con scivoli, altalene, giochi a molla e una casetta dove vivere avventure: sono queste le attrezzature scelte per dare nuova veste allo spazio ludico, nel rispetto dei principi di sicurezza, accessibilità, sostenibilità e durata nel tempo.

«La possibilità di svago all’aria aperta è fondamentale per la crescita dei bimbi, e questo bisogno si è fatto ancora più forte dopo le limitazioni rese necessarie dall’emergenza – commenta l’assessore Marco Laganà – . Per questo abbiamo voluto riaprire i parchi dall’11 giugno, non appena abbiamo potuto garantire le opportune condizioni di sicurezza grazie alla collaborazione con la Protezione Civile, che ogni sera effettua la sanificazione di tutte le aree giochi del territorio cittadino.

L’installazione dei nuovi giochi presso l’Hotel Parigi era già stata prevista prima della crisi sanitaria, ma è bello che si sia realizzata proprio ora; grazie al consigliere Walter Sorriento, che ha seguito il progetto con impegno e passione».