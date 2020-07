Bordighera, il sindaco Ingenito a colloquio con Forza Italia. Incontro a Palazzo con Bagnasco e Bistolfi

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha incontrato stamane nel suo ufficio a Palazzo Garnier Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia. All’incontro erano presenti anche l’assessore comunale Stefano Gnutti e Filippo Bistolfi, responsabile regionale Forza Italia per i rapporti con gli Enti Locali.

Nel corso della riunione sono state affrontate tematiche legate a turismo e viabilità in un’ottica di collaborazione tra due amministrazioni, entrambe guidate da maggioranze di centro destra, che governano territori per vari aspetti affini; un confronto utile per dare vita ad una visione d’insieme che favorisca crescita e sviluppo.​