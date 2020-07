Bordighera, furto con scasso in stabilimento balneare

Bordighera. Un furto con scasso è stato commesso da ignoti ieri notte ai danni di uno stabilimento balneare di Bordighera. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i ladri si sarebbero introdotti nel locale dopo aver forzato una porta finestra. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma da quanto si apprende avrebbe portato via bottiglie di liquori e generi alimentari. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.