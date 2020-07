Bordighera è covid free. L’annuncio del sindaco Ingenito: «Non ci sono più casi»

Bordighera. «Tutte le persone risultate positive sul territorio di Bordighera sono guarite e non ci sono più persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria per contatto con soggetti che hanno contratto il virus». L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Vittorio Ingenito che si basa sui dati ricevuti dall’Asl 1 Imperiese in merito ai contagi da Covid-19 nella Città delle Palme.

«E’ una notizia importante: abbiamo la conferma che i sacrifici compiuti negli ultimi mesi non sono stati vani – commenta il sindaco -. Desidero ringraziare i cittadini per l’alto senso di responsabilità individuale con cui hanno accettato le limitazioni che l’emergenza ha reso necessarie e, nel contempo, li invito a mantenere comportamenti attenti e scrupolosi. Ci stiamo lasciando alle spalle momenti difficili e dolorosi: non possiamo abbassare la guardia proprio ora, all’inizio di un’estate da vivere in serenità e sicurezza, all’insegna di una rinnovata normalità».