Bordighera, commissione convocata a mezzogiorno. Minoranza: «Scortesia istituzionale»

Bordighera – Attraverso un comunicato, la minoranza consiliare esprime il proprio disappunto per quella che definisce «scortesia istituzionale» da parte del sindaco Vittorio Ingenito e della sua maggioranza.

L’analisi di 12 pratiche e 48 documenti ricevuti 72 ore prima e la Commissione Affari Generali convocata all’ora di pranzo, sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso alla minoranza che esprime il proprio disaccordo per quella che viene definita “scortesia istituzionale” da parte del sindaco e della propria amministrazione.

Tuttavia, secondo la minoranza, gli orari delle Commissioni sarebbero solo l’ennesima manifestazione del poco rispetto e cortesia della Giunta Ingenito nei loro confronti.

Nell’ultimo mese, infatti, altri eventi hanno fatto storcere il naso alla minoranza, come quelli in occasione delle visite a Bordighera del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio Regionale che avevano per obiettivo “affrontare temi cruciali per la città e il suo rilancio”.

In quei casi, a Palazzo Garnier, sarebbero stati invitati i rappresentanti dei partiti ma non l’opposizione che, irritata, ha manifestato il proprio disaccordo per l’accaduto, dichiarando come le visite avrebbero potuto essere un’occasione interessante per ascoltare più pareri e farsi ascoltare da tutti.

La minoranza asserisce inoltre di essere «completamente senza difesa contro i silenzi dell’Amministrazione», poiché sembra che ogni richiesta avanzata trovi un ostacolo davanti agli uffici, ad esempio quando vengono ricevute segnalazioni dai cittadini, si osservano necessità, o si esprimono incertezze su progetti della Giunta.

«Che si tratti di restituire Webcam funzionanti a Sant’Ampelio e al Lungomare, o di posizionare un contenitore per i rifiuti sulla spiaggia degli scogli sotto la Rotonda, o di confrontarsi su possibili problemi identificati nel progetto di Piazza della Stazione, gli uffici ci rispondono che le proposte devono passare attraverso la Giunta. E li’ tutto sprofonda nel silenzio.».

Infine, i consiglieri di opposizione dedicano un ultimo appello al giudizio della Giunta Ingenito: «Prima di essere Minoranza o Opposizione siamo Consiglieri Comunali investiti di rappresentanza e di impegno a servire la città. Per rendere operativo l’impegno abbiamo bisogno di poter valutare criticamente le decisioni degli Amministratori, comunicare e confrontarci con loro, e ricevere dovuto e rispettoso ascolto. La cortesia istituzionale degli amministratori dovrebbe essere il minimo denominatore per assicurare un dialogo aperto e continuo con tutti i cittadini.»

Ad esprimere il proprio disaccordo in questo comunicato della minoranza consiliare:

Mara Lorenzi, Gruppo Consiliare CIVICAMENTE BORDIGHERA

Giacomo Pallanca, Gruppo Consiliare PROGETTO BORDIGHERA

Margherita Mariella, Gruppo Consiliare PROGETTO BORDIGHERA

Giuseppe Trucchi, Gruppo Consiliare SEMPLICEMENTE BORDIGHERA

Massimiliano Bassi, Gruppo Consiliare SEMPLICEMENTE BORDIGHERA

Giovanni Ramoino, Gruppo MISTO

Stefano Sapino