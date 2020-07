Bordighera, come destinare il 5xmille allo sportello di ascolto Noi4You

Bordighera. Tempo d’estate e di vacanza ma lo sportello di ascolto e aiuto Noi4You resta sempre attivo. Sebbene l’emergenza Covid non consenta ancora di organizzare incontri col pubblico, chiunque abbia bisogno potrà richiedere aiuto telefonando al numero 334 9999304.

«Non sarete lasciati soli! Nell’augurare a tutti buone vacanze, rinnoviamo l’invito a donare all’associazione il 5 per

mille. Un modo concreto per permetterci di aiutare, anche economicamente, donne in situazione di difficoltà, così come avvenuto in occasione del lock down dove molte donne sono rimaste a casa senza risorse alternative.

Aiutateci ad aiutare donando il vostro 5 x 1000 all’associazione Noi4You Bordighera codice 90092340083, anche perché, ricordiamo, l’associazione non chiede soldi. Le eventuali offerte avvengono solamente in occasione degli incontri sull’Autostima o eventi finalizzati alla conoscenza dell’Associazione stessa».

La nuova sede dell’associazione si trova attualmente presso i Servizi Medici Hesperia in via Romana 40 a Bordighera.