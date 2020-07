Bordighera assolda vigilantes contro teppisti e vandali

Bordighera. Il comune di Bordighera si è affidato a un istituto di vigilanza privata per sorvegliare il lungomare Argentina nelle ore notturne dei fine settimana. L’annuncio del nuovo servizio è stato dato dal sindaco Vittorio Ingenito durante il consiglio comunale.

«Garantirà tranquillità a tutti i cittadini, agli ospiti di Bordighera e agli operatori del commercio», ha detto Ingenito. Compito dei vigilantes sarà quello di segnalare alle forze di polizia eventuali atti di vandalismo o presenza di «ragazzi che hanno perso un po’ la bussola». «È sempre più frequente vedere ragazzi, anche non maggiorenni, girare per la città in ore notturne – ha aggiunto il sindaco – Compatibilmente con il lavoro, l’invito che rivolgiamo ai genitori è quello di controllare maggiormente i propri figli».