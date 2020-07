Bonus bici elettriche: l’offerta di IrenGo

Tra gli incentivi del Decreto Rilancio più apprezzati dagli italiani, figura senz’altro il Bonus Mobilità che prevede un contributo non superiore alla cifra di 500 euro, pari al 60% della spesa sostenuta, per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come biciclette, monopattini, hoverboard e segway.

Il Bonus Mobilità è dunque un’importante opportunità che permette di acquistare un’e-bike a zero emissioni, ma chi può usufruirne?

Tutti i maggiorenni che risiedono nei capoluoghi di Regione, di Provincia e nei Comuni con una popolazione superiore ai 50 mila abitanti e nei comuni delle città metropolitane.

Con potrai scegliere la tua bicicletta elettrica che si addice perfettamente alle tue esigenze come la city e-bike, la folding e-bike e mountain e-bike.

