Balneazione, tornano conformi i tratti di Costarainera, Diano Marina e Imperia

Imperia. Esito favorevole per le analisi sui campioni suppletivi prelevati e analizzati dall’Arpal nei tratti Ospedale Barellai (Costarainera, Imperia), Foce Torrente San Pietro (Diano Marina, Imperia), Sogni d’estate (Imperia), risultati non balneabili nei giorni scorsi e che dunque tornano a essere conformi ai limiti di legge.

L’aggiornamento della situazione acque di balneazione in Liguria a quest’oggi, dunque, sui 380 tratti in cui è suddivisa la costa regionale per l’estate 2020, 376 conformità, un tratto non conforme (Inizio Scogliera, Rapallo) e tre sui quali vige un’ordinanza di chiusura preventiva disposta dal sindaco totale (Seconda Traversa Olivo, a Portovenere e Manarola Lo Scalo, a Riomaggiore-La Spezia) o parziale (Foce Rio Lasca-Finale Ligure-Savona).