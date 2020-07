Bajardo. Un gruppo di volontari ha pulito le strade sabato scorso.

«Leopardi scrisse l’ Infinito parlando di una siepe e Il Sabato del Villaggio scrivendo di progetti, noi qui a Bajardo, lo scorso sabato, abbiamo scritto, a modo nostro, la versione bajocca: “Gli Sfiniti“.

Non ci siamo accontentati di una siepe, abbiamo affrontato sei chilometri di “custi“. Insomma in estrema sintesi, noi a Bajardo, nella nostra interpretazione abbiamo elaborato, si fa per dire, “Il Sabato del Custo”. Come in tanti altri paesi, siamo stati gentilmente convocati e anche se un po’ recalcitranti, svegliati alle 5 del mattino. Riuniti davanti a quei giardini che un tempo furono teatro dei nostri corteggiamenti, ma sopratutto di sterili cazzeggi, e dove oggi i motivi di vanto sono solo le prestazioni degli strumenti, (decespugliatore e soffiatore, quest’ultimo, strumentato molto delicato, in mano solamente ad autentici professionisti!).

Le strade sono state con molta perizia falciate e pulite. Ora si può correre, passeggiare, andare in bici e moto con meno fastidi. Molti sono stati i grazie di paesani e passanti, ciclisti e camminatori e questo ci fa piacere. Siccome ormai è qualche anno che questo appuntamento ci tieni impegnati, le richieste di adesione sono tante e i posti limitati, per la prossima edizione della manifestazione – ” puliamo il mondo, ma anche solo intorno casa va bene”. Vi preghiamo di mostrare le vostre candidature con sollecitudine.

Leopardi ebbe un successo, postumo, enorme, noi speriamo di avere un pizzico di consenso in questa vita. Ma intanto birra, sardenaira e focaccia non ci sono mancate. A fine lavoro, bevande e cibo, un angoletto ombroso, uno sguardo al lavoro finito, un commento del più saggio ” ti vei, mai ben “» – dice Mauro Laura.