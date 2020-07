Autostrade, manifestazione di Forza Italia Liguria a Roma il 21 luglio

Genova. Una manifestazione a Roma, di fronte a Montecitorio, per chiedere la revisione del piano di manutenzioni e chiusure autostradali in Liguria e per sollecitare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la regione. L’iniziativa è promossa da Forza Italia Liguria, col coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari azzurri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè e il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Saranno presenti, oltre a iscritti e militanti del partito, anche diversi amministratori locali dei Comuni liguri.

«Vogliamo dare un segnale forte e chiaro a livello nazionale – dichiarano Carlo Bagnasco, Roberto Cassinelli, Roberto Bagnasco, Giorgio Mulè e Claudio Muzio – e chiedere che il Governo ponga fine nel più breve tempo possibile ad una situazione insostenibile e intollerabile per la Liguria. Una situazione che danneggia in maniera pesantissima la nostra economia, il nostro turismo, il nostro sistema logistico. Con questa manifestazione daremo voce al territorio, affinché si torni quanto prima ad uno stato di normalità».