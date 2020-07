Autostrade, cantieri e ispezioni gallerie: tratta Imperia Est – Imperia Ovest chiusa una notte

Imperia. La tratta autostradale tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest (carreggiata Nord, direzione Francia), resterà chiusa dalle 22 di questa notte fino alle 6 di domani, venerdì 17 luglio, per l’esecuzione di lavori di adeguamento e ispezione delle gallerie. Per i veicoli diretti in direzione Ventimiglia sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di Imperia Est. Il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Imperia Ovest.

Altra chiusura è prevista domani, nella tratta Imperia Ovest – Imperia Est (carreggiata Sud, direzione Italia), che non sarà percorribile dalle 22 di venerdì 17 luglio alle 6 di sabato 18 luglio 2020. Per i veicoli diretti in direzione Savona sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di Imperia Ovest. Il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Imperia Est.