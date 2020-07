Autostrade ai Benetton, Toti: «Il gioco non cambia, costa solo di più»

«Autostrade, tanto rumore per nulla.» Così asserisce il governatore ligure Giovanni Toti sui social, specificando che il disagio creatosi a causa dei numerosi cantieri e le ispezioni nelle gallerie autostradali sarà soltanto «a spese degli italiani»

Il governatore continua esprimendo il suo disappunto per il ritiro delle concessioni e l’entrata in gioco dello Stato attraverso soci privati (facendo riferimento ai Benetton) ai quali, secondo ANSA resta il 10% delle azioni all’interno della public company costituita per la gestione della rete autostradale.

Questo, secondo Toti, vorrebbe dire spese in più per gli italiani (ed i liguri in particolare) ed un aumento delle tasse per coprire i costi dei cantieri, attingendo ai risparmi messi da parte dai cittadini.

«Il gioco non cambia, le regole neppure: cambia solo che ci costa qualcosa. E non poco credo.» – Conclude il governatore nel proprio post.