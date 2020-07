Arma di Taggia, vendita al ribasso con “U giurnu du rebaxiu”

Taggia. Domenica 2 agosto ad Arma di Taggia torna un appuntamento imperdibile nel panorama degli affari commerciali e dei saldi: “U giurnu du rebaxiu”. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Taggia, si svolgerà in via Stazione, via Blengino e via Boselli, dalle 8 alle 20.

Tutti gli esercizi commerciali proporranno imperdibili occasioni e affari su tutte le tipologie merceologiche, per offrire una giornata di shopping e di vere occasioni a tutte le famiglie, con vendite al ribasso e saldi eccezionali.

La Locandina_Rebaxiu (1)