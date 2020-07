Taggia. «Questa sera alle 21.15 in piazza Marinella andrà in scena uno spettacolo che ha avuto un grande successo e che riproponiamo volentieri per ricominciare. Il Teatro dell’Albero ricomincia da qui!

Grazie al comune di Taggia che lo ha fortemente voluto anche quest’anno (l’anno scorso in forma breve in via Soleri), un tributo a Edith Piaf attraverso la splendida voce di Marie Pierre Oudol accompagnata da un trio di musicisti d’eccezione: Gianni Martini, Mauro Parrinello, Mirco Rebaudo.

Foto 2 di 2



Le voci degli attori del Teatro dell’Albero vi racconteranno tra una canzone e l’altra l’affascinante e avventurosa vita di una delle più grandi cantanti francesi. L’ingresso è libero e secondo la normativa anticovid emanata dal governo le persone dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, rimanere rigorosamente sedute a distanza come da linee guida per gli spettacoli all’aperto e pertanto l’ingresso al pubblico sarà consentito fino ad esaurimento dei posti che non potranno essere prenotati prima» – fanno sapere gli organizzatori.