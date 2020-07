Arma di Taggia. Un uomo di 52 anni di Taggia ha perso la vita sulla superstrada nei pressi del parco commerciale di Taggia in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 23. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo viaggiava in sella alla propria moto quando si è scontrato contro una Volkswagen Polo che si stava immettendo in via Doneghe.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, insieme al personale sanitario del 118 ma per il conducente della due ruote non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto, talmente violento da mandare la moto in frantumi e distruggere completamente la parte anteriore della vettura, condotta da una giovane donna.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.

La strada è al momento chiusa in entrambe le direzioni di marcia.