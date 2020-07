Arma di Taggia, dipendente stabilimento portato in ospedale per sospetto Covid-19

Arma di Taggia. Il dipendente di uno stabilimento balneare di Arma di Taggia è stato accompagnato in ospedale per sospetto Covid-19 in quanto giunto al lavoro con la febbre. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’Asl che sottoporrà il dipendente a tutti gli accertamenti del caso per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus.

Anche il sindaco di Taggia Mario Conio è stato avvisato del caso è segue la vicenda.

Solo ieri nella vicina Sanremo la panetteria “Enea Sardenaira” di via Lamarmora è stata chiusa dopo che un dipendente è risultato positivo.