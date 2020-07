Arcieri Imperiesi San Camillo di nuovo in campo dopo l’emergenza Covid

Imperia. Settimane ricche di impegni per gli Arcieri Imperiesi San Camillo che a causa dell’emergenza Covid 19 avevano sospeso tutte le attività a partire da febbraio.

Gli allenamenti erano già ripresi nel momento in cui la Federazione Italiana Tiro con l’Arco aveva dato il via libera, naturalmente nel rispetto delle misure di sicurezza, scrupolosamente seguite da tutti gli atleti presso il campo di Baité.

Lo scorso fine settimana a Finale Ligure Ferri, Piccioli e Zunino hanno partecipato alla competizione 3D sperimentale per la categoria Arco Nudo riportando buoni risultati. Questo fine settimana sono gli Imperiesi stessi ad aver ospitato la competizione sperimentale di Tiro di Campagna. Si tratta di competizioni sperimentali perché sono state modificate dalla Federazione le modalità di svolgimento, non solo mascherina e gel disinfettante per le mani, ma sono state modificate anche le disposizioni per l’azione sulla linea di tiro: dunque, un grande impegno non solo per preparare il percorso che si snoda nel bosco con 24 piazzole, ma anche per permettere a tutti i partecipanti di godere della giornata in sicurezza dal punto di vista sanitario.

Non solo competizioni, ma anche, come sempre, l’attenzione ai più piccoli: venerdì 17 i partecipanti a EduCamp CONI 2020 sono stati ospitati presso la struttura della compagnia per una giornata di avvicinamento al tiro con l’arco, in collaborazione con Imperia Rugby.