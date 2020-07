Andrea Vitali ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Sanremo. Andrea Vitali sarà ospite ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo domani 28 luglio alle 21 per presentare il suo ultimo libro: “Un uomo in mutande. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò”, edito da Garzanti.

L’ingresso a teatro è gratuito su prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni si ricevono via email:

m.taruffi@casinosanremo.it oppure telefonicamente al numero tel 0184 595404 casinosanremo.it

Si può seguire l’incontro sulla pagina Facebook: I Martedì Letterari del casinò di Sanremo.

Andrea Vitali è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 1956. Medico di professione, ha coltivato da sempre la passione per la scrittura esordendo nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vistalago ( premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004), ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio Bancarella nel 2006 (La figlia del podestà), il premio Ernest Hemingway nel 2008 (La modista), il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista del premio Strega (Almeno il cappello), il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011 (Olive comprese). Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia e nel 2015 il premio premio De Sica.

Con Massimo Picozzi ha scritto anche La ruga del cretino. I suoi romanzi più recenti sono A cantare fu il cane e Bello e elegante e con la fede al dito .

