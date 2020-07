Ancora cantieri sulle autostrade liguri, Toti: «La promessa del ministro De Micheli è ennesima bufala»

Genova. «Ma guarda un po’… i cantieri sulle nostre autostrade non finiscono neppure questa settimana! La quarta promessa del ministro De Micheli si rivela l’ennesima bufala. E questo perché non si ha la capacità oppure, peggio, non si vuole cambiare un piano di ispezioni che sta paralizzando la Liguria anche nell’ultima settimana di luglio». A dichiararlo è il governatore ligure Giovanni Toti, che torna a manifestare la propria contrarietà nei confronti della situazione in cui versano le autostrade della Liguria, “ostaggio” di cantieri e ispezioni che si sono concentrate in piena estate, al termine di un lungo lockdown legato al Covid-19 che già aveva fortemente penalizzato l’economia regionale e non solo.

«Francamente non si era mai assistito a tanta sciatteria e malafede – aggiunge Toti -. Mi piacerebbe sentire la voce dei rappresentanti politici nella nostra regione di certi ministri. Per fortuna leggo, che si comincia ad indagare, come abbiamo chiesto, su questa follia che sta mettendo a rischio la salute e l’economia della Liguria. Sono certo che troveremo un giudice a Genova che saprà rendere giustizia ai cittadini che hanno subito e subiscono enormi disagi e perdite economiche e allora chiederemo di ripagare tutti i danni che sono stati provocati. Mi chiedo solo con che faccia chi ha provocato tutto questo continui a restare al suo posto. Con che “narrazione” si giustifica…».

Il weekend scorso i cantieri aperti sul nodo autostradale genovese per mettere in sicurezze le galleria hanno creato non poco disagio al traffico di rientro dei vacanzieri, con una situazione critica soprattutto sull’A12 dove si sono raggiunti 5 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi. Mentre sulla Genova – Ventimigilia le code hanno interessato i tratti tra Varazze e il bivio con la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, anche qui a causa dei lavori. E In A26 si è formata una coda di un chilometro tra Voltri e Masone e ci sono code a tratti tra Ovada e il bivio con la A10 verso Voltri. In A7, la Milano – Genova, code tra Ronco Scrivia e Bolzaneto.