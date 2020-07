Anas, tunnel di Tenda chiuso la notte per lavori dal 20 al 23 luglio

Cuneo. Anas comunica la chiusura notturna del “Tunnel di Tenda” sulla ss20 del Colle di Tenda, nella fascia oraria

22 – 6, da lunedì 20 a giovedì 23 luglio.

Al fine di consentire l’installazione di apparecchiature di monitoraggio automatizzate per l’intera lunghezza del tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, Anas ha programmato la chiusura notturna della galleria.

Per l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, il tunnel sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia nelle tre notti comprese tra lunedì 20 e giovedì 23 luglio, nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00. L’ultima notte di chiusura del tunnel sarà tra le 22:00 di mercoledì 22 e le 6:00 di giovedì 23 luglio.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.