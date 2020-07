Ammortizzatori sociali, Eblig Liguria: «Governo trasferisca al Fondo di solidarietà Fsba le risorse già stanziate»

Genova. «Ottocentomila lavoratori a livello nazionale stanno ancora aspettano la retribuzione di aprile»: Eblig Liguria lancia un appello di sollecito al Governo affinché trasferisca immediatamente e interamente le risorse stanziate per il sostegno al reddito dei lavoratori dell’artigianato tramite il Fondo di Solidarietà Fsba.

«Dei 765 milioni assegnati con il decreto Rilancio solo 248 sono stati resi disponibili, dopo quasi 40 giorni, e immediatamente erogati dal Fondo – spiegano il presidente e vicepresidente di Eblig Liguria Angelo Matellini e Massimo Cappanera -, ma di questo passo si arriverà a Ferragosto per liquidare a 800mila dipendenti gli assegni relativi alle retribuzioni di aprile. Una situazione gravosa per i lavoratori che mette in grande difficoltà anche i datori di lavoro artigiani.

Come Ente Bilaterale ligure abbiamo operato con la massima celerità portando a termine tutte le 5628 richieste pervenute. Pratiche che riguardano 15.000 lavoratori delle imprese artigiane liguri. Chiediamo – proseguono Matellini e Cappanera -, dunque, l’immediato sblocco dei fondi.

Sollecitiamo, altresì, la disponibilità di risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, necessari a soddisfare le richieste di prestazioni pervenute fino al mese di maggio per il Covid-19. E che si allunghi il periodo di sostegno al reddito per molte imprese inoltre le diciotto settimane stanziate dal Governo sono terminate ed è oramai evidente che è necessario un prolungamento. Questioni ineludibili in attesa di una risposta tanto chiara quanto tempestiva», concludono Presidente e Vicepresidente Eblig Liguria.