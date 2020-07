Ambulatorio turistico, per la prima volta il servizio viene attivato ad Ospedaletti

Ospedaletti. Per la prima volta, il servizio di Ambulatorio Turistico viene attivato anche ad Ospedaletti. Due giorni alla settimana, martedì e giovedì, dalle 18 alle 20 in via Matteotti n.116.

L’attività è svolta da medici di Continuità Assistenziale per visite e prestazioni ambulatoriali che non richiedano il trasferimento in Pronto Soccorso, prescrizioni farmaceutiche, emissione di ricette e certificati, e trasporto di malati gravi presso le aree di emergenza/urgenza.