Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare convocata al raduno pre Europeo

Santo Stefano al Mare. Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare è stata convocata per il raduno pre Europeo presso il Centro di Preparazione Olimpica e Paralimpica in programma fino a lunedì 27 luglio.

La convocazione arriva dalla direzione tecnica che può contare su lei ed altri atleti liguri convocati in proiezione Europei Junior di Belgrado (Serbia) in programma dal 26 al 27 settembre. In occasione delle selezioni, Alice Ramella ha terminato la finale al sesto posto.