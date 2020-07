Al Consorzio Forestale Monte Bignone 387 mila euro di finanziamento regionale

I Comuni di Sanremo e Perinaldo, componenti del Consorzio Forestale Monte Bignone, hanno ottenuto 387 mila euro di finanziamento regionale derivante da fondi PSR 2014-2020. Il progetto approvato è uno dei due curati dal Consorzio Forestale Monte Bignone. L’altro, presentato per gli altri due Comuni del Consorzio, Ceriana e Baiardo, potrebbe essere approvato in una successiva tranche.

“Abbiamo presentato due proposte progettuali integrate per i Comuni di Sanremo, Perinaldo, Ceriana e Baiardo. Siamo molto felici dell’approvazione di uno dei due progetti e auspichiamo che prossimamente possa essere finanziato anche l’altro”, spiega Sonia Zanella, presidente del Consorzio Forestale.

Il progetto approvato per i Comuni di Sanremo e Perinaldo per un totale di 387 mila euro era stato predisposto per accedere ai fondi per la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio boschivo e, in particolare, per la “prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

A curare la progettualità tecnica e l’iter burocratico della domanda al bando regionale sono stati Sonia Zanella, presidente del Consorzio Forestale Monte Bignone, il direttore tecnico Davide Salvi, il segretario generale del Comune di Sanremo Tommaso La Mendola e la funzionaria Anna Ricci.

Nel dettaglio, grazie ai finanziamenti ottenuti, si potrà intervenire con progetti di manutenzione boschiva molto attesi quali il ripristino della tagliafuoco che va dalla croce della Parà a Verezzo fino alla provinciale per Baiardo e la tagliafuoco che dalla curva del Marzocco scende verso Coldirodi.

Si andranno altresì a ripristinare punti antincendio in zone strategiche e si doterà la Protezione civile di nuovo materiale utile.