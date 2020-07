Bajardo. Dopo il buon successo del primo appuntamento di “Affabulando 2020” l’Accademia della Pigna invita gli interessati al secondo incontro che si tiene domani, sabato 1° agosto alle 18, nella suggestiva cornice della chiesa terremotata di San Niccolò, a sommo dell’antico borgo di Bajardo.

Dopo aver parlato di crociate e cavalleria, restiamo in tema medievale con una lezione dantesca tenuta dall’Accademico Marco Innocenti, fine intellettuale, critico letterario e promotore culturale sanremese. Sotto il titolo di “Il Leone e la Volpe: la politica in Dante” verrà letto e commentato il canto XXVII dell’Inferno, in una forma chiara, divulgativa, appassionante, come peraltro già sperimentato da anni nei “Trittici Danteschi” che l’Accademia periodicamente organizza al Grand Hotel Londra di Sanremo. A Bajardo si parlerà dunque della politica toscana dei tempi dell’Alighieri, ma anche di alcune ricorrenti magagne nell’amministrazione della cosa pubblica, valide nel Trecento come, purtroppo, ancor oggi.

La lettura delle terzine tratte dalla “Divina Commedia” saranno affidate alla voce di Max Carja, attore professionista con trascorsi al fianco di Arnoldo Foà, Ernesto Calindri e Paolo Poli, nonché docente di improvvisazione teatrale e doppiatore cinematografico.

Sarà sicuramente molto suggestivo ascoltare le immortali parole del Sommo Poeta in un luogo sacrale come il colle dove, secondo la tradizione locale, vi era nella notte dei tempi un insediamento druidico. Anche da questa conferenza sarà tratto un video, realizzato da Samuele Valzano, che verrà pubblicato successivamente su apposito canale Youtube.

Il ciclo di “Affabulando” proseguirà con i prossimi incontri: sabato 8 agosto vedrà protagonista il Rettore dell’Accademia Fulvio Cervini, insigne storico dell’arte e docente presso l’ateneo fiorentino, il quale parlerà su “Antonio Rubino, il Signore dei Fumetti”, rendendo onore al geniale artista di primo Novecento. Sabato 22 lo scrittore e storico Enzo Barnabà parlerà di “Voronoff e la ricerca della virilità” illustrando inoltre recenti studi sulla villa dello scienziato a Grimaldi. Sabato 29 Fabio Barricalla parlerà su “Giovanni Boine, il Peccato e il peccatore”, con letture da “Il Peccato” a cura dell’attrice Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero.

Tutti gli incontri si tengono nell’orario dell’aperitivo, dalle 18 alle 19, e sono ad ingresso libero con protocollo di sicurezza per l’accesso, ma non è necessaria alcuna prenotazione.