Addio Giuseppe Ottaviani atleta ultracentenario, nel 2016 ospite del Festival di Sanremo

Sant’Ippolito. E’ mancato una settimana fa, alla veneranda età di 104 anni, Giuseppe Ottaviani. Atleta instancabile, nel febbraio 2016 era stato ospite della prima serata del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Era venuto in compagnia del figlio e, durante una passeggiata in via Matteotti, era stato accerchiato da tanti ammiratori. Tutti gli avevano chiesto quale era il segreto per arrivare alla sua età ed ha detto: “io ho lavorato come sarto per tutta la vita e cominciato a gareggiare dopo aver compiuto 70 anni, facendo diversi record italiani, europei e mondiali.

I suoi record sono: 60m indoor – 14″28 (2012) record del mondo Salto triplo indoor – 4,44 m (2014) ex record del mondo 200 m indoor – 1’56″32 (2014) ex record europeo Salto in lungo indoor – (2011) 1,83m ex record europeo Salto in alto indoor – 0,82 m (2014) ex record europeo Salto triplo outdoor – 4.67 m (2013) ex record del mondo Salto lungo outdoor – 2,14 m (2011) ex record del mondo Lancio del disco – 17,62m (2011) record europeo Salto in alto outdoor – 0,85m (2012) record italiano 100m outdoor – 26″33 (2014) record nazionale Lancio del giavellotto – 14,21m (2011) record nazionale Pentathlon lanci – 3879punti (2011) ex record europeo.