Abc Bordighera Handball, Donatella Albano si dimette

Bordighera. Il direttivo della società sportiva Abc Bordighera Handball, lo storico sodalizio della pallamano italiana e blasonata società bordigotta, si rinnova a seguito delle dimissioni formalizzate dal suo presidente Donatella Albano nel corso dell’assemblea ordinaria che si è svolta il 26 luglio 2020.

Dopo ben 13 anni Donatella Albano, nel corso del quale la società ha avuto grazie a tutti momenti di grande cresciuta di immagine e prestigio, nel suo ultimo discorso da presidente, ha voluto «ringraziare tutti gli atleti, allenatori, dirigenti, genitori, sponsor, amministrazioni, istituzioni scolastiche cittadine e non solo, simpatizzanti che in questi tredici anni mi hanno seguito ed hanno prestato la loro collaborazione, con sacrificio e devozione, per consentire all’Athletic Bordighera Club Handball di crescere e consentire ai giovani di praticare sport, divertendosi ma in un ambiente sereno e sano, raggiungendo anche traguardi importanti grazie alla loro costanza ed impegno nonché attaccamento e lealtà sportiva seppur tra mille difficoltà.

Un particolare e sincero ringraziamento va a Maria Grazia Germano per quanto ha fatto alla società, sempre con grande abnegazione, prima da atleta portando ai tempi di Emilio Biancheri la squadra seniores a disputare due stagione in serie A e poi ad indossare la magli azzurra, ma poi anche come allenatrice portando lo squadre da lei allenate ai vertici nazionali e regionali raccogliendo grandi successi nonché Gigi Giribaldi il decano assoluto della pallamano italiana, sempre presente dalla fondazione della società».

Ha anche evidenziato che nel corso del suo lungo mandato la società ha avuto «anni che hanno visto le varie squadre bordigotte conquistare numerosi titoli provinciali, regionali nonché numerose Coppe Liguria sia con formazioni giovanili che seniores, raggiungendo traguardi prestigiosi a livello nazionale nelle varie fasi finali disputate (come la conquista del titolo italiano under 12 femminile di beach-handball a Misano Adriatico nel luglio 2008) oltre ad altri successi ottenuti nella vicina Francia, vincendo numerosi campionati giovanili dipartimentali e tornei, con atleti premiati per le loro prestazioni ed abilità sportive ma anche per serietà, con atleti convocati nelle selezioni nazionali giovanili in Italia nonché nelle selezioni francesi.

Anni che purtroppo hanno visto anche alcune rinunce dolorose, quali la mancata partecipazione al campionato di A2 nella stagione 2017-18 dopo la bella promozione ottenuta sul campo nella precedente stagione agonistica per mancanza di fondi ed aiuti anche da parte delle istituzioni o la disputa di sfortunate finali nazionali con il podio perso per un soffio come quello della formazione under 15 maschile (4° posto assoluto a Misano Adriatico nel luglio 2007) dopo una splendida ed avvincente stagione o il 5° posto assoluto conquistato dalla formazione under 18 alle finali di Capua del Giugno 2007 ed a Malo nel giugno 2008».

Ha anche ricordato «l’importante momento istituzionale avuto con la sottoscrizione dell’Accordo internazionale Levant 06 avvenuto a Monaco P.to il 13 settembre 2019 tra i presidenti delle federazioni nazionali italiane, francesi monegasche ed europea nonchè le varie iniziative promozionali che sono state organizzate nei vari anni ed offerte ai più giovani, sia tesserati che non, la cui riuscita è da attribuirsi soprattutto alla grande collaborazione fornita dai vari genitori dei ragazzi più giovani e dagli sponsor che hanno dato impulso e vita della società quali la Pallamano in una mano, Pallamanando ed i tornei estivi di beachhandball e Pallamano sulla sabbia, tornei femminili della Befana, manifestazioni divenute un classico e che hanno sempre divertito i partecipanti» ed ha concluso che «l’ABC Bordighera è divenuta una tradizione cittadina perché ha agito sempre nel principio di una sana e vera lealtà sportiva, ricordando che: c’è un principio generale informatore delle organizzazioni sportive, consistente appunto nella “lealtà sportiva”. La lealtà sportiva costituisce il limite insuperabile e insieme il … “pane

quotidiano” delle attività sportive. Il suo rispetto costituisce un principio generale dell’ordinamento sportivo paragonabile, per la sua vastità e imprescindibilità al pacta sunt servanda (i patti devono essere mantenuti) dell’ordinamento statuale. Tanto è innato questo principio alla natura dello sport, e tanto è ammirato, che per taluni giuristi il terreno del gioco e della gara può essere considerato come uno dei più efficaci focolari del diritto. In questo rispetto di regole, al di là della loro lettura, liberamente accettate si scorge uno dei migliori esempi di quella autolimitazione dei propri interessi, di quel rispetto per l’altrui personalità che stanno alla base di ogni sana convivenza sociale.

E’ questo il principio su cui si basa da sempre l’Abc Bordighera e che il suo fondatore Emilio Biancheri ha insegnato a intere generazioni di giovani atleti bordigotti, moto che lo ha tramandato ai suoi discepoli più rappresentativi e da lui amati che non tradendo mai i colori della società hanno, con il loro spassionato amore per la pallamano, saputo riempire ancora “il cuore” delle nuove generazioni per questo sport e la società bordigotta».

Ha concluso il suo discorso con un sincero augurio di buon lavoro al nuovo direttivo che avrà durata biennale 2020/2022 e risulta composto da: Bissaro Guido, Dall’Acqua Andrea, Delicati Silvano, Franceschelli Ferrando, Gazzoni Rinaldo, Gozzoli Alex, Martin Luciano, Masini Claudio, Rizzi Roberto e Sanna Mario.

Il nuovo direttivo che risulta molto motivato e preparato, dovrà ora riunirsi per trovare il successore di Donatella Albano e nominare le altre cariche sociali nonché programmare la prossima stagione agonistica che vedrà, tra l’altro al 16 marzo 2021, festeggiare il suo 50° anniversario dalla fondazione con una manifestazione degna del suo lustro e grande tradizione.