AAA cercasi gestore per il servizio scuolabus a Olivetta San Michele

Airole. Il Comune di Airole intende acquisire manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di conduzione scuolabus di proprietà del Comune di Olivetta San Michele, rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.

«Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.

Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nel “Foglio patti e condizioni”, a seguito del quale dovrà essere redatta l’offerta. — Gli operatori interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere a pena di non ammissione. Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse all’indirizzo e-mail pec del Comune di Airole comune.airole.im@legalmail.it o consegnati direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Airole negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12,30) ed avere per oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE” entro e non oltre il giorno 10 agosto alle 12.30, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti soggettivi/professionali previsti nell’Allegato 2 e che dovranno essere attestati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1. Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:

– Pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

– Non corredate dalla documentazione richiesta.

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda di manifestazione di interesse in tempo utile.

Si precisa, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

– con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine: conduzione dello scuolabus di proprietà comunale;

– il contratto ha ad oggetto:’SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021”;

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’ Allegato 2 “Patti e Condizioni”;

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ex art. 36 c. 2 lett. “a” D.lgs. 50/2016 s.m.i., con l’utilizzo del criterio del massimo ribasso;

Le caratteristiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono illustrate nel foglio “Patti e condizioni” (Allegato 2);

Il contratto avrà durata per l’anno scolastico 2020/2021;

La base d’asta verrà è pari ad €/h 9,00 (lordi) da calcolarsi per da un minimo di quattro ore ad un massimo di sei ore giornaliere per circa 220 giorni.

Responsabile del procedimento è lo scrivente Geom. Mauro Fantino in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico di questo Ente.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente l’ufficio segreteria di questo ente amministrativo 0184.200027 – email airolecom@gmail.com – pec comune.airole.im@legalmail.it. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’albo pretorio on line dell’Ente» – fa sapere il Comune di Airole.

L’AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE 2020-2021