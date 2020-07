A Ventimiglia va in scena “Decamerone 2020 ovvero racconti e musica una notte estiva”

Ventimiglia. Unico spettacolo teatrale, con musiche dal vivo, dell’estate intemelia, “Decamerone 2020 ovvero racconti e musica una notte estiva” ideato da Lilia De Apollonia e recitato dai suoi amici attori, il Circolo reading & drama, una novità, sarà in scena il 31 luglio e l’1 agosto a Ventimiglia Alta, una cornice d’eccezione che rare volte è visibile, il giardino pensile di Palazzo Galleani-Bancheri, ospiterà le serate.

Lilia ha ideato l’evento durante il lockdown, spunto il capolavoro del Boccaccio, ma a parte riferimenti, ed un brano, sono autori contemporanei ad esser recitati. Le musiche dal vivo per il sanremese Carlo Ormea, voce e polistrumentista, che si alternerà ai brani teatrali e letterari. Gli attori del gruppo Reading & drama, con Lilia regista, ed attrice, sono: Paola Giolli, Tina Esposito,Enza Manna, Graziella Tufo, Marco Corradi, Toto Visconti, Donatello e Jacopo Colomba, Giancarlo Orengo.

Varie le atmosfere evocate, a più interpreti, molti i monologhi; l’appuntamento è il 31 luglio, alle 21 precise, replica 22.15; poi sabato 1 agosto sempre alle 21 e 22.15. Questo per consentire a più spettatori di assistere all’evento ed entrare nel bel giardino, per le norme covid sono previste per la capienza limitata, un certo numero di spettatori a spettacolo, quindi occorre essere puntuali o aspettare la replica.

Lilia e gli attori ringraziano alcuni amici negozianti e non, che hanno fatto si che il recital potesse aver luogo, oltre al padrone dell’antica dimora, Erino Viola. Entrata libera. obbligo di dover lasciare le proprie generalità entrando, ed usare la mascherina. Testi liberamente adattati da Lilia da Boccaccio, Calvino, Benni, Fo e Rame, ed autori stranieri.

Il musicista, fisarmonica chitarra, tastiera e voce, sarà Carlo Ormea. Una serata per sottolineare l’amore per il teatro di Lilia e soci, ad entrata libera voluta come sempre dal gruppo, alcuni con lei da 11-12 anni. Palazzo Galleani-Biancheri, via Lascaris n 6.