Soldano. Sono iniziati da alcuni giorni a Soldano i lavori di arginatura di un tratto del torrente Verbone corrispondente al primo lotto delle opere finanziate dalla Regione Liguria per la messa in sicurezza delle aree a maggior rischio del corso d’acqua. Nel complesso si tratta di interventi che, da diversi anni, sono programmati e sostenuti dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire la sicurezza della cittadinanza rispetto ai rischi di esondazione, ancora vivi nella memoria di coloro che hanno vissuto gli effetti prodotti dall’alluvione del 2000.

L’opera appena avviata ha un costo complessivo di 380mila euro, a fronte di un investimento totale di oltre 1milione e mezzo di euro, e consiste nella realizzazione di una scogliera in massi ciclopici in sponda sinistra del torrente in località “Spuntun” e nella realizzazione di una soprastante strada che consentirà l’accesso veicolare in sicurezza a due abitazioni private, oggi garantito soltanto attraverso un guado del corso d’acqua.

I lavori, affidati alla ditta Orengo Costruzioni di Vallecrosia, dovranno concludersi prima dell’autunno e ad essi seguiranno le opere del secondo lotto, da realizzare a monte del centro abitato, attualmente in fase di gara d’appalto.