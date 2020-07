A Sanremo torna il cinema all’aperto. Piú di un mese con grandi titoli in centro città

Sanremo. Lo spettacolo del cinema all’aperto va in scena in piazza Borea d’Olmo. A partire da lunedí prossimo 27 luglio, verranno proiettate numerose pellicole a pochi passi dal salotto di via Matteotti, nei primi tre giorni di ogni settimana fino a fine agosto.

Lo schermo sarà posizionato a metà piazza rivolto verso ponente. É costituito da una struttura gonfiabile per una piú facile movimentazione e montaggio. Il prezzo del biglietto sará do 6 euro e, ovviamente, saranno rispettate tutte le misure di sicurezza anti-covid.

Il primo film della stagione é “I miserabili” di Lady Ly. Passando per titoli italiani e stranieri, abbracciando praticamente tutti i generi della settima arte, la rassegna si conclude il 26 agosto con “Tolo Tolo” di Checco Zelone.

Il cinema all’aperto, anche se manca a Sanremo da decenni, non é certamente una novità per la Città dei Fiori. Lo stesso Ariston, nel primo dopoguerra, era una sala “en plein air”, collocata pressapoco dove è ora con il nome di “Cinema Giardino”.

La capienza del nuovo cinema sará di quasi 100 posti. I biglietti verranno venduti in piazza a partire dalle 20.15. Lo spettacolo inizierá alle 21.30

I FILM IN PROGRAMMA