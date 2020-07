A Sanremo apre Iperbimbo, il brand per la prima infanzia cerca personale

Sanremo. La zona commerciale di Valle Armea si allarga: dopo l’outlet del lusso The Mall, arriva Iperbimbo.

Il nuovo punto vendita dello storico brand per la prima infanzia occuperà parte dei locali dello showroom di arredamento dell’ex assessore al bilancio Giuseppe Di Meco, in via Frantoi e Canai.

Terzo store ligure della catena fondata a Torino nel 1995 e primo della provincia di Imperia, Iperbimbo di Valle Armea offrirà un’alternativa ai negozi del centro contribuendo a riqualificare quello che è da sempre il comprensorio industriale della città.

Sarà facilmente raggiungibile in auto grazie alla vicinanza con l’Aurelia bis e risponderà alla necessità sempre più diffusa fra le famiglie di trovare in un unico luogo tutto il necessario per nascituri, gestanti e prodotti per l’infanzia.

Da Iperbimbo ci saranno infatti reparti per ogni esigenza di mamme e bambino: alimentari, pannolini, cosmesi, abbigliamento bambino, premaman, giocattoli, piccola puericultura, arredamento per la cameretta e tutto per il passeggio, la pappa e il relax.

Il taglio del nastro avverrà il 25 luglio. E intanto si creano i primi posti di lavoro con la ricerca di tre merchandiser con esperienza.

(Foto pagina Facebook Iperbimbo)