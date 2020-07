A Imperia la presentazione del libro “Giallo al cabaret”

Imperia. Presentazione del libro “Giallo al cabaret” a cura di Luca Crovi: appuntamento nel centro storico di Porto Maurizio venerdì 31 luglio alle 19.30.

Cinque autori e artisti d’eccezione. Cinque locali che hanno animato la stagione d’oro della “scuola milanese” della comicità. Un’antologia gialla avvincente e ironica che racconta anche un pezzetto di storia. Un omaggio a Milano e alla grande tradizione del cabaret. Esordiscono nel giallo con il loro primo racconto l’attore Gigio Alberti e il cantautore Claudio Sanfilippo.

Un rapimento misterioso riporta a galla volti e vicissitudini di un Refettorio in disarmo. Una vera e propria strage, dai contorni misteriosi, sconvolge il Teatro della Memoria. Un delitto amletico porta al culmine una tragedia di odi e amori, in una compagnia al Teatro dell’Elfo. Un cadavere nel cortile conclude come un macabro scherzo una serata alla Salumeria della Musica. Un mucchietto d’ossa riemerge nel sottotetto dello Zelig, a turbare i sonni di una giovane e bella commissaria. Nei luoghi mitici dello spettacolo e del cabaret milanese va in scena il mistero e gli inquirenti – quelli ufficiali e quelli ufficiosi – cercando la verità troveranno molto altro: ambizioni, successi, eccessi, sconfitte, tradimenti. E una storia grande più di loro, più di tutti: la disordinata epopea di un mondo che affrontava un presente traballante e un futuro incerto armato di un’affilatissima risata.

Quest’antologia è un caleidoscopico racconto in cinque atti (più uno) firmati da maestri della suspense, dello spettacolo e della musica. Con l’attenta regia di Luca Crovi, gli autori e le autrici rendono omaggio a un’epoca d’oro di Milano e dei suoi palcoscenici, tessendo nelle trame avvincenti dei loro gialli il filo d’oro del ricordo.

Luca Crovi, redattore alla Sergio Bonelli Editore, ha collaborato con diversi quotidiani e periodici tra cui «il Giornale». Ha sceneggiato storie a fumetti da testi di Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts e Joe R. Lansdale. Tra i suoi libri ricordiamo Tutti i colori del giallo (2002, divenuta nel 2003 anche una trasmissione radiofonica su Radio2), Noir. Istruzioni per l’uso (2013), Giallo di rigore (2016) e il romanzo L’ombra del campione (2019).