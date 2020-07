A Camporosso arriva l’Easy Park: l’app per pagare il parcheggio con lo smartphone

Camporosso. Anche sul lungomare di Camporosso si potrà parcheggiare utilizzando l’app per smartphone “Easy Park“: uno strumento che consentirà agli automobilisti di pagare per il tempo effettivo della sosta (anche solo un quarto d’ora, ad esempio). L’utilizzo dell’applicazione consentirà anche di evitare la ricerca dei negozi che vendono il ticket per il parcheggio, rendendo più veloce il pagamento, così come avviene già in tutte le grandi città.

Per spiegare il funzionamento dell’app, il Comune di Camporosso ha fatto installare cartellonistica ad hoc su tutto il lungomare.