Aurigo. Nelle giornate di ieri e di oggi, un gruppo di volontari del comune di Aurigo e della frazione Poggialto, con l’organizzazione del sindaco e e vice presidente Provincia Luigino Dellerba, coordinati dal vicesindaco Pier Carlo Gandolfo, tecnico ufficio strade della Provincia stessa, con la collaborazione della Polizia provinciale guidata dal comandante Giacomo Giribaldi per la regolarizzazione del traffico veicolare e con l’apporto del trattore in dotazione alla Unione dei Comuni della Valle Impero, si è provveduto allo sfalcio della vegetazione spontanea della Provinciale da Borgomaro a Poggialto, al fine di rendere decoroso in sicurezza l’accesso ai centri abitati di Aurigo e Poggialto.

Il sindaco Dellerba e tutta l’amministrazione comunale ringraziano di cuore i tanti volontari che con il loro impegno hanno contribuito a completare il lavoro in maniera ottimale e in poco tempo.