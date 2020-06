Visita ministro De Micheli, Chiappori: «Passeggiata elettorale nel Ponente»

Diano Marina. «Credo che sia veramente ridicolo un ulteriore confronto con il ministro. È ora di finirla di passeggiate pseudo elettorali. I problemi della nostra Liguria li abbiamo già rappresentati migliaia di volte. Chi ancora non li conosce è perché ha vissuto su Marte o pianeti limitrofi fino a ieri». A scriverlo nero su bianco è il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori che invita gli amministratori del Ponente a far percepire la propria esasperazione al ministro Paola De Micheli, attesa oggi a Imperia, per l’inaugurazione dei lavori della ciclabile, e Sanremo. Tra i temi caldi della mattinata, la necessità di realizzare l’Aurelia bis da Sanremo a Ventimiglia.

«Spero che gli amministratori locali oggi non si uniscano alla gita nel ponente della De Micheli senza farle capire che siamo oltre i confini della realtà e oltre il limite della sopportazione», conclude il sindaco.

Solo pochi giorni fa Chiappori aveva postato sul proprio profilo Facebook un video in cui, insieme all’assessore al Bilancio Luigi Basso, mostrava e commentava la situazione sull’autostrada ligure, con code chilometriche causate dai cantieri.