Ventimiglia, tornano i migranti: amministrazione installa wc chimici in piazza della stazione

Ventimiglia. Due bagni chimici verranno installati in piazza Cesare Battisti e nelle zone della città dove «si riscontra il maggior numero di presenze» di migranti. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, per rispondere alle «numerose segnalazioni – come si legge nel documento affisso all’albo pretorio – pervenute all’Ufficio Igiene e Politiche Ambientali corredate anche di fotografie, inerenti lo stato dei luoghi in questione dove, già alle prime ore della mattina, viene riscontrato quotidianamente un ambiente indecoroso ed igienicamente malsano, risultato della mancanza di bagni in zona».

Il servizio di noleggio e manutenzione dei wc, che avrà un costo mensile di 1200 euro al mese più Iva, è stato affidato alla ditta CIEM Srl con sede in corso Limone Piemonte.