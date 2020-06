Ventimiglia, riapre la sede dell’associazione Fai Frontalieri Autonomi Intemeli

Ventimiglia. Dopo tre mesi riapre al pubblico la sede dell’associazione FAI Frontalieri Autonomi Itemeli. In questi mesi abbiamo fornito assistenza a distanza a centinaia di frontalieri in particolare aiutandoli con le pratiche dello chomage. Sabato finalmente la nostra sede sarà disponibile per ricevere i frontalieri e fornire direttamente l’assistenza a chi si trova in difficoltà. L’associazione è stata sanificata e abbiamo messo a disposizione gel e un sistema di distanziamento.

Gli orari sono: il sabato dalle ore 10 alle ore 12, il martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19.

La sede è in via Roma, 63 a Ventimiglia.