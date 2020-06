Ventimiglia piange Giuseppe “Pino” Lipari, frontaliere in pensione

Ventimiglia. E’ morto ieri Giuseppe “Pino” Lipari, 61 anni, padre di Paola e Sabrina, rispettivamente vicepresidente e responsabile della rievocazione storica del Sestiere Ciassa.

Lipari ha lavorato una vita come frontaliere. Ad esprimere un messaggio di cordoglio per la morte dell’uomo è stato il presidente del Ciassa Nico Martinetto:«Il direttivo, i soci, gli atleti e i simpatizzanti tutti si uniscono al dolore di Isabella, Paola, Sabrina e delle famiglie Lipari-Provenzano per l’improvvisa perdita del caro Pino. Un altro cuore giallorosso è volato in alto a tifare, lassù, dove la vista sul centro storico è migliore».

Il funerale si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 15 in Cattedrale a Ventimiglia Alta.