Ventimiglia, ordinanza stop musica nei locali. Fratelli d’Italia a colloquio con sindaco Scullino

Ventimiglia. «In merito agli articoli letti sugli organi di stampa Fratelli d’Italia vuole chiarire la propria posizione: il capogruppo in consiglio comunale ha avuto, mercoledì scorso, un confronto sincero, immediato e diretto con il sindaco Gaetano Scullino e ha espresso il suo pensiero sull’ordinanza firmata pochi giorni fa dallo stesso». Sono le parole di Francesco Mauro, consigliere Fdi a Ventimiglia in merito all’ordinanza firmata per il mese di giugno dal sindaco Scullino che spegne la musica nei locali del lungomare dalle 24 e in centro dalle 23.

«Nel colloquio intercorso – aggiunge Mauro – Si sono toccati alcuni punti dell’ordinanza e il sindaco ha convenuto con noi che l’ordinanza era restrittiva per le attività che hanno sempre rispettato le regole, mentre era giusta per chi non lo ha fatto. In base a quello che ci siamo detti il sindaco ha ritenuto giusto approfondire la questione e ci ha garantito che avrebbe tenuto in considerazione una modifica…. Siamo sicuri che il sindaco abbia assunto questo provvedimento per andare incontro alle esigenze delle forze di polizia. Non è facile in questo periodo storico amministrare per il bene di tutti ma siamo sicuri che le scelte fatte non sono state fatte per danneggiare le attività commerciali e la cittadinanza ma per dare un segnale deciso a risolvere i problemi di ordine pubblico che in città sono diventati giornalieri visto quello che stiamo subendo per la situazione migratoria. Aggiungo che la politica deve fare la politica e risolvere le questioni nei luoghi preposti al dibattito, possono nascere anche delle incomprensioni (come è successo in passato in tutte le amministrazioni) ma con calma e con molta franchezza ci si riunisce e si trovano le soluzioni».