Ventimiglia, ordinanza anti movida. CNA non ci sta

Ventimiglia. È di qualche giorno fa l’emanazione dell’ordinanza sindacale che ha di fatto vietato l’intrattenimento musicale dopo le 24 per i locali che si trovano sul fronte mare del Comune di e, per gli altri locali nel resto della città, alle 23. Non solo: la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere sospesa a mezzanotte dal lunedì al giovedì e, all’una, il venerdì, sabato e domenica oltre che nei festivi.

“Da mesi a questa parte stiamo vivendo una situazione straordinaria legata all’emergenza sanitaria Covid-19, una situazione che mai avremmo pensato di dover affrontare, che ci ha imposto durissimi sacrifici e condizionerà la nostra vita ancora per un po’ di tempo. In questa ‘Fase 2’ che ci sta portando a un graduale ritorno alla normalità, è sicuramente necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti e soprattutto un’assunzione di responsabilità nei comportamenti che sono fondamentali per continuare a contenere la diffusione del contagio e non vanificare i risultati che abbiamo sin qui ottenuto.”, dichiara Ramon Bruno, Presidente CNA Agroalimentare della Provincia di Imperia, nonché titolare di Pasta Fresca Morena d.

“Non comprendiamo le ragioni che hanno portato ad una scelta così drastica e decisa da parte del Sindaco Scullino, una scelta probabilmente pensata per garantire il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramenti, ma sicuramente di grave pregiudizio per gli imprenditori che hanno appena riaperto le proprie attività”.

“Se da una parte la sicurezza è il primo obiettivo, è altrettanto importante però non penalizzare l’economia cittadina, tantomeno le categorie più colpite dagli effetti del lockdown: è infatti fondamentale in questo momento adoperarsi affinché siano predisposte sinergiche azioni di sistema per far ripartire le imprese, permettere loro di lavorare il più possibile per arrestare e recuperare il grave danno economico che sta subendo l’intero comparto turistico. È per questo che riteniamo sarebbe stato fondamentale consultare gli operatori, in primis le associazioni di categorie che li rappresentano e che si fanno portavoce dei loro interessi, prima di procedere ad una disposizione che di fatto ne argina fortemente la ripresa.”

E conclude Ramon Bruno, “In particolare, l’intrattenimento musicale o il protrarsi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore notturne non contribuisce direttamente ad ampliare le problematiche connesse ad una compresenza eccessiva di persone, laddove sia prevista una efficace attività ricognitiva da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. Le decisioni non devono assumere un intento punitivo, se non nei confronti di chi ovviamente non rispetta le regole, soprattutto quelle dell’educazione.”